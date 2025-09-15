Skanska säkrar miljardkontrakt i USA

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med University of Virginia för byggnationen av Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology vid Fontaine Research Park i Charlottesville, Virginia. Tilläggsavtalet är värt 116 miljoner dollar, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USD för det tredje kvartalet 2025.

Det fem våningar höga, cirka 33 000 kvadratmeter stora, Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology vid University of Virginia kommer att bli en toppmodern anläggning. När det är färdigställt kommer byggnaden att hysa det första tillämpade forskningsprogrammet av sitt slag i delstaten.

Byggnaden ska utrustas med modulära, multifunktionella laboratorieutrymmen och stödytor, utökade faciliteter för forskning samt ytor för 100–150 forskare och samarbetande bioteknikföretag för att främja samarbete i frontlinjen av vetenskap och teknik.

Byggnationen påbörjades i december 2023 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2027.