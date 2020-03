Stora Bostadsdagen Göteborg hålls på Clarion Hotel Post den 26 mars. "Det är extraordinära omständigheter och vi följer naturligtvis utvecklingen timme för timme, men vi känner oss i nuläget säkra på att vi ska kunna genomföra seminariet på ett bra sätt", säger Rolf Andersson vd för Fastighetssverige. Bild: Emma Rex / Choice

Så genomför vi Stora Bostadsdagen Göteborg

Stora Bostadsdagen Göteborg Maxgräns, gles möblering och live-streaming. Fastighetssverige vidtar flera åtgärder för att kunna genomföra seminariet Stora Bostadsdagen Göteborg trots det nya coronaviruset.

Stora Bostadsdagen Göteborg hålls, som planerat, på Clarion Hotel Post på torsdag i nästa vecka, den 26 mars.



– Det är extraordinära omständigheter och vi följer naturligtvis utvecklingen timme för timme, men vi känner oss i nuläget säkra på att vi ska kunna genomföra seminariet på ett bra sätt, säger Rolf Andersson, vd för Fastighetssverige.



Hela eventet kommer att live-streamas. Personer som är anmälda till eventet, men som inte kan komma, ska få en inloggning och kunna följa eventet via live-streaming.



– Det är i nuläget oerhört viktigt att ingen kommer till vårt seminarium med hosta eller liknande. Det förstår alla. Samtidigt vill vi att man ska kunna ta del av seminariet även om man är sjuk, säger Rolf Andersson.



De gällande reglerna kring folksamlingar förbjuder event med mer än 500 deltagare. På Stora Bostadsdagen har vi satt en mycket lägre gräns, 100 personer. Vi har dessutom bytt till en större lokal som möjliggör en glesare möblering för att ytterligare minska risken för smittspridning.



På Clarion Hotel Post har städrutinerna skärpts betydligt den senaste tiden. Bland annat städas toaletterna oftare, handtag och liknande torkas av kontinuerligt med desinfektionsmedel. Nya serveringsrutiner har införts. Bland annat kommer alla frukostfrallor att plastas in. Lunchen blir en mingeltallrik som står på en ställning som är inplastad fram till servering.



– Det finns ett liv också under och efter coronavirusets framfart. Hur påverkas bostadsmarknaden? Vilka möjligheter uppstår? Det är viktiga frågor att diskutera, säger Rolf Andersson.



Du ser seminarieprogrammet här. Det finns fortfarande platser kvar – du anmäler dig här senast nu på fredag.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

