Regeringen vill slopa kostnadshyresmodell

Regeringen ger Statens fastighetsverk i uppdrag att inleda omförhandlingar av hyresavtalen för huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet. Därmed kommer den nuvarande modellen med kostnadshyra att avvecklas.

– Modellen med kostnadshyra har inte fyllt sitt syfte. Vi tar nu ett viktigt steg för att avskaffa kostnadshyran. Nu inleds arbetet med att ersätta den gamla modellen, för att kunna skapa bättre planeringsförutsättningar ekonomiskt och verksamhetsmässigt för de här fem centrala kulturinstitutionerna, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

De nya hyresavtalen ska kunna börja gälla den 1 juli 2026, med undantag för Kungliga Operans huvudbyggnad som kommer att vara evakuerad under en längre tid. I det fallet ska avtalet börja gälla det datum som avtalsparterna kommer överens om, dock senast den 1 januari 2034.

Statens fastighetsverk ska redovisa sitt uppdrag när det gäller huvudbyggnaderna för Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet till regeringen senast den 15 januari 2026. När det gäller Kungliga Operans huvudbyggnad ska uppdraget redovisas senast den 1 februari 2031.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, bland annat fastigheterna med huvudbyggnaderna för kulturinstitutionerna. I maj 2024 fick en sakkunnig utredare i uppdrag att genomföra en översyn av hyressättningen för de aktuella byggnaderna åt regeringen.

Utredaren konstaterade i promemorian Efter kostnadshyra – Ändamålsenlig hyresmodell för fem centrala kulturinstitutioner (Ds 2024:32) att modellen med kostnadsbaserad hyressättning inte har fyllt sitt syfte och föreslog att den ska avvecklas och att marknadsmässig hyra i stället bör tillämpas. Utredaren föreslog vidare att det för ett fåtal av regeringen utpekade fastigheter bör finnas en möjlighet att tillämpa en så kallad intäktsjusterad hyra. Förslaget innebär att hyran sätts på en marknadsmässig nivå vid inträde i hyresmodellen. Hyran justeras sedan enligt den årliga uppräkning som sker av det anslag som finansierar hyran för att hantera prisförändringar (pris- och löneomräkningen för lokalkostnader).

Promemorian har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma i frågan om tillämpningen av en intäktsjusterad hyra för de aktuella byggnaderna.