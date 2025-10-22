Miljardaffär i Stockholm

Genova Property Group har ingått avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Stockholmsregionen bestående av fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 634 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet bedöms stärka Genovas förvaltningsresultat per aktie med cirka 20 procent och skapar förutsättningar för tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie. Vidare har Genova ingått en avsiktsförklaring om ett tilläggsförvärv av tre fastigheter i Stockholmsregionen med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 miljoner kronor. Säljare är det privata fastighetsbolaget Landia.

– Det är förvärv helt i linje med Genovas strategi att genom värdeskapande transaktioner öka förvaltningsresultatet per aktie och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Med den förvärvade portföljen växer Genova på bolagets huvudmarknader i attraktiva lägen med stabila hyresgäster och lång återstående kontraktstid samtidigt som vi bibehåller en stabil balansräkning. Vi välkomnar även Landia som ny betydande aktieägare i Genova, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Finansieringen av förvärvet om 634 miljoner kronor sker genom en kombination av banklån, tillgängliga likvida medel samt en nyemission av stamaktier i Genova till Landia om cirka 101 miljoner kronor fördelat på 1 362 300 nya aktier i Genova till en teckningskurs om 74,14 kronor per aktie, motsvarande substansvärde per den 30 juni 2025. Teckningskursen innebär en premie motsvarande 94,10 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Genovas aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 13 oktober till 20 oktober 2025.

Om förvärvet

Den förvärvade fastighetsportföljen består av fem fastigheter i Stockholmsregionen; Laboratoriet 1 i Solna, Berga 11:49 i Österåker, Marö 5 och Ribe 170 i Stockholm samt Nor 1:5 i Knivsta. Fastigheterna, som ligger i nära anslutning till Genovas befintliga förvaltningsbestånd, har ett underliggande fastighetsvärde om 634 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 50 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka sju procent av det bokförda värdet för Genovas befintliga fastighetsbestånd per den 30 juni 2025.

Med en uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvadratmeter har fastigheterna hyresintäkter från verksamheter inom life science, laboratorie- och forskningsverksamhet, hotell, samhällsservice, kontor och lager. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent och den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka elva år. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 38 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 35 miljoner kronor, vilket ger en initial direktavkastning om cirka sex procent. Tillträde av förvärvet är villkorat av FDI-godkännande och förväntas vara genomfört i december 2025.

Nyemission av stamaktier i samband med förvärvet

För att finansiera förvärvet kommer styrelsen i samband med att förvärvet genomförs att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2025, besluta om en nyemission av sammanlagt 1 362 300 stamaktier i Genova till Landia.

Nyemissionen kommer att öka bolagets eget kapital, och om styrelsen beslutar att slutbetala eventuellt utestående hybridobligationer av serie SE0015245519 i mars 2026, kommer befintlig likviditet i bolaget upp till beloppet för sådan eget kapitalökning, helt eller delvis, användas för att finansiera sådan slutbetalning av hybridobligationen.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Genova uppgå till 46 975 629 aktier och röster. Genovas aktiekapital kommer öka med 1 656 550 kronor till 57 122 142 kronor.

Landia kommer efter att transaktionen slutförts äga cirka tre procent av aktierna i Genova. Landia har vidare åtagit sig att inte avyttra några aktier i Genova under en period om tolv månader från dagen då förvärvet genomförts.

Avsiktsförklaring om tilläggsförvärv

I samband med förvärvet har Genova även ingått en avsiktsförklaring med Landia om att genomföra ett tilläggsförvärv av ytterligare fastigheter. Tilläggsförvärvet omfattar tre fastigheter i Stockholmsregionen med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Portföljen har ett årligt hyresvärde om cirka 40 miljoner kronor och en total uthyrbar yta om cirka 15 000 kvadratmeter. Avsikten är att ingå ett förvärvsavtal avseende fastigheterna under det första kvartalet 2026, efter slutförda pågående hyresförhandlingar och projekt i fastigheterna, med tillträde under andra kvartalet 2026. Tilläggsförvärvet kommer delvis finansieras genom en nyemission av stamaktier i Genova till Landia.