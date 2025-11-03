Logistea köper fullt uthyrd fastighet i Karlskrona

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mursleven 8, belägen i Karlskrona kommun, Sverige. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 113 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om fem miljoner kronor. Connect Bus hyr hela fastigheten, inklusive uppställningsytor, som har en uthyrningsbar yta om 3 489 kvadratmeter och en total tomtareal om 23 449 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,6 miljoner kronor och hyresavtalet har en återstående hyrestid på cirka tio år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mursleven 8 i Karlskrona kommun genom förvärv av det fastighetsägande bolaget. Tillträde förväntas ske den 7 november 2025.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 3 489 kvadratmeter och en total tomtareal om 23 449 kvadratmeter och är fullt uthyrd till Connect Bus, en av Nordens ledande kollektivtrafikoperatörer, som nyligen vunnit upphandlingen för busstrafiken i region Blekinge för de kommande tio åren. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,6 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt) och hyresgästen bekostar samtliga driftskostnader.

Fastigheten är en modern och ändamålsenlig bussdepå med tre byggnader, uppförda 1990 respektive 2007, samt stora ytor för uppställning. Merparten av den uthyrningsbara arean utgörs av fullserviceverkstad samt en mindre kontors- och utbildningsbyggnad. För att möjliggöra storskalig elbusstrafik har hyresgästen under 2025 gjort omfattande investeringar i elbussar och laddinfrastruktur på fastigheten.

– Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med en strategisk fastighet uthyrd till en stark hyresgäst på ett långt avtal. Fastigheten bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj och stärker vår intjäning ytterligare, säger Anders Nordvall, vice VD och CIO på Logistea.

A&P Fastighetstransaktioner var rådgivare till Bergkvara Group AB i affären.

Transaktionen finansieras med egna medel.