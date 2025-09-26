JM säljer fastighet i Nynäshamn

JM har tecknat avtal om försäljning av skogsfastigheten Yxlö 3:1. Köpare är en privatperson och affären uppgår till cirka 48 miljoner kronor.

Fastighetens totala markareal är cirka 290 hektar. Försäljningspriset uppgår till cirka 48 miljoner kronor och ger ett resultat från fastighetsförsäljning om cirka 45 miljoner kronor, som redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm i det tredje kvartalet 2025. Frånträde och erhållande av likvid sker i det tredje kvartalet 2025.

– Vi bedömer inte att ett långsiktigt ägande av den här skogsfastigheten är i linje med JMs kärnverksamhet och därför avyttras den, säger Erik Ragnerstam, Regionchef Syd, JM Bostad Stockholm.