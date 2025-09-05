HSB Södermanland säljer ett antal mindre hyresfastigheter

HSB Södermanland säljer ett tiotal mindre hyresfastigheter belägna i Oxelösund, Eskilstuna och Katrineholm. Försäljningen är ett strategiskt steg i arbetet med att frigöra kapital för fortsatt utveckling av fastighetsbeståndet.

– Vårt utvecklingsarbete i fastighetsportföljen fortsätter, med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet som fokus. Genom att sälja ett antal mindre fastigheter kan vi fokusera våra resurser i enlighet med vår strategiska inriktning, säger Michael Bernzon, affärsområdeschef för egna fastigheter på HSB Södermanland.

HSB Södermanland har som målsättning att hitta stabila och långsiktiga köpare som delar HSB:s värderingar kring god förvaltning och tryggt boende.

Försäljningsprocessen inleds under hösten 2025. Mäklare är Blook Fastighetspartner i Eskilstuna.