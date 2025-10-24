Bonnier Fastigheter förvärvar bostadsfastighet i Uppsala

Bonnier Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Ultuna 16:4 i Uppsala, ett nyligen färdigställt och fullt uthyrt hyresrättsprojekt med 137 lägenheter. Säljare är Besqab AB och tillträde planeras till den 1 februari 2026.

Förvärvet är i enlighet med Bonnier Fastigheters strategi att fortsätta växa inom affärsområde Bostad. Projektet Syrénbersån utgör den sista etappen i Ultuna Trädgårdsstad, en ny stadsdel nära SLU och den kommande spårvägen, med blandade upplåtelseformer, skolor, förskolor och äldreboende.

– Vi ser Uppsala som en stark tillväxtregion och förvärvet av Syrénbersån, som är vår första bostadsfastighet i Uppsala, är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi. Vår ambition är att utveckla, äga och förvalta attraktiva och hållbara boendemiljöer som bidrar till levande stadsdelar över tid, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

– Vi är glada att lämna över Syrénbersån till en väl ansedd och långsiktig aktör som Bonnier Fastigheter. Försäljningen frigör kapital för nya bostadsutvecklingsprojekt, vilket stärker vår kärnverksamhet, säger Magnus Andersson, vd för Besqab.

Med detta förvärv fortsätter Bonnier Fastigheter att utveckla sitt bestånd av bostadsfastigheter och befäster sin roll som en långsiktig stadsutvecklare.