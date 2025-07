Areim förnyar hyresavtal med Bonnier News i Tidningskvarteren

Areim och Bonnier News AB har undertecknat ett sjuårigt hyresavtal om cirka 13 000 kvadratmeter kontorsyta i Trängkåren 7 i Tidningskvarteren. Bonnier News har varit hyresgäster i fastigheten sedan 1964 och som ett led i det fortsatta samarbetet kommer Areim att byggprojektleda underhålls- och moderniseringsarbetet av kontorsytan som är planerat att påbörjas under hösten.

Bonnier News, en av Sveriges ledande nyhetsaktörer och nordens största nyhetsmediekoncern, har en stark historisk koppling till Tidningskvarteren sedan 1964.

– Areim är en lyhörd och engagerad hyresvärd som skapat utmärkta förutsättningar för oss att utveckla och modernisera vår arbetsmiljö ur ett långsiktigt perspektiv, säger Philip Troedsson, Head of Procurement, Real Estate and Facilities på Bonnier News.

– Vi är mycket glada över det fortsatta samarbetet med Bonnier News som är en engagerad, kunnig och drivande hyresgäst. Det är svårt att tänka sig mer värdefulla och dedikerade partners än Bonnier News och Sweco i den fortsatta utvecklingen av Tidningskvarteren, säger Christian Bouvier, Head of Asset Management Office, Sweden, på Areim.

Tidningskvarteren är namnet på området runt Trängkåren 6 (”Sweco-huset”) och Trängkåren 7 (“DN-skrapan” och Tidningshuset) i Marieberg, Stockholm. Här utvecklar Areim en levande, inkluderande och öppen stadsdel för de som bor, arbetar och vistas i området. Utvecklingen sker efter en cirkulär stadsplanering som syftar till att förnya utan att förstöra. Satsningen har hittills mynnat ut i en mer naturlig koppling mellan fastigheterna där flertalet restauraranger, däribland nyöppnade Restaurang Typ, och ett gym slagit upp dörrarna.