Trygg-Hansa hyr 12 000 kvadratmeter i Wihlborgs kontorshus Kvartetten i Hyllie. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs hyr stort till Trygg-Hansa i Hyllie

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med Trygg-Hansa om 12 000 kvadratmeter och en hyrestid på 15 år i trippelcertifierade Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie. Det är en av de största kontorsuthyrningarna i Sverige det senaste året.

Fastighetssverige skrev nyligen om Wihlborgs starka uthyrningsstart på året och nu har bolaget slagit till med årets i särklass hittills största uthyrning.

Trygg-Hansa samlokaliserar sina fem regionkontor med sammanlagt 1 000 medarbetare till ett enda kontor i Hyllie där man hyra hela 12 000 kvadratmeter av Wihlborgs – en av de största i kontorsuthyrningarna i Sverige det senaste året.



Kvartetten, Wihlborgs tredje kontorshus i Hyllie och som står klart i början av 2023, certifieras enligt NollCO2, WELL och Miljöbyggnad Guld. Certifieringen NollCO2 syftar till att uppnå nettonoll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel. WELL-systemet riktar in sig på både hårda och mjuka värden i syfte att förbättra människors hälsa och välmående.

– Vårt nya kontor i Hyllie gör det möjligt för oss att samla våra över 1 000 medarbetare i Malmö under ett tak vilket är en viktig milstolpe och en avgörande framgångsfaktor för vår fortsatta expansion efter sammanslagningen med Moderna Försäkringar. Wihlborgs är väldigt lyhörda för våra specifika krav som rör allt från medarbetarnas trivsel till våra högt ställda hållbarhetskrav, säger Mats Dahlquist, vd på Trygg-Hansa.



– Vi är mycket glada över att Trygg-Hansa väljer Kvartetten för den fortsatta utvecklingen av sin verksamhet, och dessutom på så lång sikt. I detta kontorshus har vi förverkligat höga ambitioner för lågt klimatavtryck och människors välbefinnande utan att tumma på långsiktig flexibilitet och hög byggnadskvalitet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Sedan tidigare har Wihlborgs tecknat avtal med coworkingaktören Mindpark som kommer att stärka upplevelsen och servicen i Kvartetten genom att bland annat bemanna receptionen och bistå med att arrangera event. Restaurang SPILL kommer att öppna sin andra restaurang med ett hållbart koncept som går ut på att servera högkvalitativa rätter lagade på råvaror som annars skulle ha slängts.



Försäkringsbranschen har vuxit i Skåne och i synnerhet i Malmö under de senaste åren. Närheten till Danmark samt god tillgång till studenter och välutbildad arbetskraft brukar nämnas som bakomliggande faktorer.

– Trygg-Hansas etablering i Kvartetten är ett kvitto på att det finns ett behov av stora kontorsytor i regionen och att Hyllie är ett eftertraktat område. Våra två tidigare projekt i området är fullt uthyrda, och i Kvartetten återstår nu endast 15 procent av den uthyrningsbara ytan. Under 2022 påbörjar vi vårt fjärde projekt i Hyllie, Bläckhornet 1 (Vista), som kommer att innehålla både cirka 17 000 kvadratmeter kontor och en stor mobilitetshubb, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

