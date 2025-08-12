Veidekke ska bygga Västlänkens delprojekt Stora Hamnkanalen

Veidekke har nu fått uppdraget av Trafikverket att bygga Stora Hamnkanalen, den fjärde och sista byggentreprenaden inom Västlänkens deletapp Haga i centrala Göteborg. Projektet förväntats vara färdigställt sommaren 2029.

Deletappen Stora Hamnkanalen är en utförandeentreprenad på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. När upphandlingsprocessen startade, innan projekteringen var färdigställd är bedömda värdet cirka 280 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att ha fått ytterligare ett uppdrag inom Västlänken. Det är ett kvitto på det goda samarbetet vi har skapat ihop med Trafikverket och den kompetens vi har inom projektorgani-sationen att genomföra projekt av denna komplexitet, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Entreprenaden vid Stora Hamnkanalen består av en tunnel som både byggs i betong, cirka 54 meter, och i berg, cirka 16 meter. Tunneln passerar tvärs Stora Hamnkanalen i närheten av dess mynning till Göta älv.

Projektet startar omgående och förväntats vara färdigställt sommaren 2029.