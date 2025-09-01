Sveriges Snyggaste Kontor 2025: Nomineringen är öppen i en månad till

På Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger kommer Sveriges Snyggaste Kontor 2025 att utses. Nominera era kontor nu för att ha en chans att vinna kontorsmarknadens finaste pris – nomineringen stänger fredag den 3 oktober!

Nominera ditt kontor här!

Sedan starten 2011 har tävlingen ökat enormt i popularitet – både vad gäller antal nominerade kontor och antal röster.

Äran och uppmärksamheten att vinna Sveriges Snyggaste Kontor har, enligt flera av vinnarna, stor inverkan på företagets image och attraktivitet som arbetsgivare, inte minst i ett rekryteringsskede.

Syftet med tävlingen är att visa på den stora mängd av snygga, hållbara och smarta kontor som finns i vårt land.

Sveriges Snyggaste Kontor arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News.

Vinnaren koras via en spännande omröstning på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger – säkra din plats här.

Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2024: AMF Fastigheter, Stockholm

2023: Fabege, Solna

2022: Caia Cosmetics, Stockholm

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm