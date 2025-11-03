Stendörren tecknar femårigt avtal i Stockholm

Stendörren har tecknat ett femårigt hyresavtal med Gimp AB avseende lagerlokaler i fastigheten Vindkraften 2 i Skrubba industriområde, Stockholm. Gimp har varit hyresgäst hos Stendörren sedan 2012 och fortsätter nu att expandera inom Stendörrens bestånd.

Avtalet omfattar cirka 800 kvadratmeter. Det nya avtalet innebär en positiv driftnettopåverkan på cirka 1,4 miljoner kronor per år. Tillträde skedde den 1 november 2025.

– Vi är glada att Gimp fortsätter att expandera hos oss. Vi har haft ett långt och gott samarbete sedan 2012, och det är glädjande att kunna bidra till deras fortsatta tillväxt. Vi ser en god efterfrågan på den här typen av lokaler i samtliga våra geografier, säger Anders Nilsson, Förvaltningschef på Stendörren Fastigheter.