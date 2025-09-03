Sigillet rekryterar projekt- och fastighetsutvecklare

Sigillet stärker sin organisation med Andreas Dahlqvist som rekryteras till tjänsten Projekt- och fastighetsutvecklare i Göteborg. Han har över 25 års erfarenhet inom bygg- och fastighetssektorn och kommer att stötta Sigillets ledning med att utveckla och förädla befintligt bestånd samt projektleda ny-, till- och ombyggnationer.

– Vi är stolta över att meddela att Andreas har valt att bli en del av vårt team i Göteborg. Hans kunskap och erfarenhet är värdefull i vårt arbete med att skapa attraktiva erbjudanden till våra kunder. Vi har flertalet omfattande projekt att genomföra i närtid, samt väl positionerade för nya fastighetsförvärv, vilket gör rekryteringen av Andreas till en hörnsten i vår personalstrategi inför de kommande åren, säger Henrik Nilsson, VD, Sigillet Fastighets AB.

Henrik Nilsson. Bild: Sigillet Fastighets AB

Andreas Dahlqvist kommer närmast från Månsson Fastigheter där han innehaft rollen som VD.

Han tillträder tjänsten 1 oktober 2025.