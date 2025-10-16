Restaurang Leche Negra till Humlegårdens T-House

Humlegården tar ett nytt steg i utvecklingen av Engelbrektsplan. Våren 2026 slås portarna upp till restaurangen Leche Negra i T-House.

Humlegården har under flera års tid drivit ett utvecklingsarbete med målet att göra Engelbrektsplan till en ny målpunkt i city.

Nu står det även klart att Engelbrektsplan får ett tillskott på restaurangfronten. Leche Negra i T-House på Birger Jarlsgatan 32 A, som öppnar under våren 2026, består av cirka 500 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Bakom etableringen står teamet som även driver Black Milk Gastro Bar på Engelbrektsgatan 3 i T-House.

T-House har anor från 1910 och majoriteten av fastighetens ytor består av premiumkontor med tillgång till gemensam reception, lounge och servicefunktioner. Här finner man även Humlegården Fastigheters uppmärksammade huvudkontor, som även det genomgått en omsorgsfull renovering och utveckling.

– Engelbrektsplan är ett av Stockholms mest attraktiva lägen. Vi har arbetat med utvecklingen av platsen under flera år och har fått mycket positiv respons på de satsningar vi genomfört. Mat och dryck är en viktig del i upplevelsen och vi är därför mycket glada över etableringen av Leche Negra, som kommer att bli ett starkt tillskott i kvarteret, säger Jens Folkesson, Fastighets- och uthyrningschef på Humlegården.

Bland de kommande satsningarna återfinns en ny etablering på Birger Jarlsgatan 28. Lokalen sträcker sig över cirka 630 kvadratmeter och hyresgästen presenteras efter årsskiftet.