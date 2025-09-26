Prisma inleder samarbete med Avalor i Finland

Prisma Properties har tecknat ett portföljförvaltningsavtal (PMA) med Avalor Oy, ett oberoende fastighetsinvesterings- och förvaltningsbolag specialiserat på detaljhandelssektorn.

Inom ramen för avtalet kommer Avalor stödja uppbyggnaden av Prismas närvaro på den finska marknaden, med ansvar för fastighetsdrift, teknisk förvaltning och förvärvsstöd, där Prisma avser att långsiktigt bygga upp en modern och högavkastande fastighetsportfölj.

– Genom avtalet med Avalor stärker vi vår närvaro och våra möjligheter att växa på en marknad där vi ännu inte har en etablerad organisation. Avalor är en aktör med erkänd kompetens inom fastighets- och portföljförvaltning och deras erfarenhet och lokala marknadskännedom kommer att vara värdefull för Prismas fortsatta tillväxt i Finland, säger Prismas förvaltningschef Per Nilsson.

– Vi är stolta att få stötta Prisma Properties i deras strategi att växa på den finska marknaden. Vårt aktiva arbetssätt och vår lokala insikt matchar Prismas tillväxtambitioner och fokus på hållbar, kundnära fastighetsförvaltning. Tillsammans vill vi sätta en ny standard för handelsfastigheter och hyresgästupplevelser, säger Aleksi Lounamaa, grundare av Avalor.