Olle Boback lämnar Bonavas styrelse

Olle Boback lämnar sin plats i Bonavas styrelse på grund av sjukdom. Utträdet sker på egen begäran och med omedelbar verkan.

Olle Boback har en lång erfarenhet i NCC/Bonava som sträcker sig över decennier tillbaka i tiden, bland annat i roller som Affärsenhetschef för Bonava Tyskland fram till 2019 och styrelsemedlem sedan 2023.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Olle Boback för hans betydande insatser, samarbete och engagemang i styrelsen. Olles djupa sakkunskap och mångåriga erfarenhet av vår tyska verksamhet har tydligt stärkt vår position och utveckling i Tyskland, säger Mats Jönsson, styrelseordförande Bonava.

Bonavas styrelse består av totalt sju ledamöter efter förändringen och är därmed fortfarande beslutskraftig, varför en nytillsättning inte kommer att genomföras direkt.