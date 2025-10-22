Neobo ökar hyresintäkterna – och inleder återköp av egna aktier

Neobo redovisar ett ökat förvaltningsresultat i Q3 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget inleder också återköp av egna aktier för upp till 50 miljoner kronor.

För årets nio första månader ökade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 4,2 procent. Driftsnettot ökade med 9,5 procent i jämförbart bestånd. Förvaltningsresultatet ökade samtidigt med 31,8 procent, trots driftnettobortfall från sju fastigheter som avyttrats under föregående år.

Neobos kommersiella vakansgrad minskar kraftigt med 4,1 procentenheter under kvartalet. Detta förklaras av att det sexåriga hyresavtalet med Kriminalvården har börjat löpa, att en nästan helt vakant fastighet i Karlskoga har avyttrats och att bolaget lyckats hyra ut ett par större lokaler som stått tomma under en längre tid. Samtidigt ökar Neobos bostadsvakans något, vilket bland annat förklaras av en ökad renoveringstakt.

– Sammantaget rapporterar vi den lägsta totala vakansgraden sedan vi bildades. Per den första oktober är vakansgraden i Neobo 6,9 procent att jämföra med 8,0 procent när bolaget startades, kommenterar vd Ylva Sarby Westman i delårsrapporten.

Bolaget meddelar också att styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 24 april om återköp av egna aktier till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor.

Nyckeltal:

Hyresintäkterna steg till 236 miljoner kronor (227), en ökning med 4,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 135 miljoner kronor (133), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 59 miljoner kronor (55), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 3 miljoner kronor (-18). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 25 miljoner kronor (-137).

Resultatet före skatt var 87 miljoner kronor (-100).

Resultatet efter skatt blev 62 miljoner kronor (-101).

Resultat per aktie uppgick till 0,43 kronor (-0,69).

Substansvärdet låg på 45,78 kronor per aktie (44,89) den 30 september.

Den ekonomiska uthyrningsgraden var 93,1 procent (92,8) den 30 september.