Ilija Batljan Invest erbjuder återköp av obligationer igen

Ilija Batljans egna bolag Ilija Batljan Invest lanserar ett återköpserbjudande för sina utestående efterställda eviga obligationer.

Bolaget erbjuder att köpa tillbaka obligationerna till 20 procent av nominellt belopp inklusive upplupen ränta. Återköpserbjudandet löper till den 5 september klockan 15. Likviddag väntas tio bankdagar senare. Arctic Securities har anlitats som administratör.

Ilija Batljan Invest släppte sin kvartalsrapport i fredags. Bolaget uppgav då att den finansiella situationen är fortsatt ansträngd.