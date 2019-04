Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering: Branschens digitala agenda

Publicerad den 11 April 2019

Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna, Daniel Svartling, Wallenstam och Niclas Ingeström, Castellum medverkar i panelsamtalet Fastighetsaktörernas digitala agenda den 8 maj på Waterfront.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Hos de allra flesta bolagen i fastighetsbranschen finns digitalisering med som en prioriterad fråga högt uppe på agendan. Vilka trender tror man kommer dominera framöver och hur ser prioriteringarna ut? Var finns den digitala affären framöver? Svaren på frågorna levereras den 8 maj på Waterfront.

I panelsamtelet möter vi Christoffer Börjesson, CDO på Fastighetsägarna, Niclas Ingeström, CDO på Castellum och Daniel Svartling, IT- och innovationschef på Wallenstam.



Bland övriga talare märks Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Agneta Jacobsson, partner, Outpoint, Urban Edenström, Stronghold, Johan Nyhus, partner, Reformklubben, Per Boström, CIO, Skanska, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, Aric Dromi, framtidsforskare/digital filosof, Cathrine Danin, makroanlytiker, Swedbank, Jonas Anund Vogel, föreståndare, KTH Live-In-Lab, Andreas Finnstedt, VP, digital energy, Schneider Electric och många fler. Moderator är Beata Wickbom och hon har Magnus Svantegård vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Digitaliserings- och proptechfrågorna är de hetaste frågorna i fastighetsbranschen. Hur påverkas fastighetsbranschen av att hälften av alla yrken kan vara bortautomatiserade om 20 år? Vilka trender ska man hoppa på och vilka ska man undvika? Seminariet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering ger dig vägledning och inspiration i det nya digitala fastighetslandskapet.



Partnerföretag är Datscha, Schneider Electric och Assa Abloy/Traka.

