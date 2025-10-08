AMF Fastigheter köper Liljeholmsbadet

AMF Fastigheter har tecknat ett köpeavtal med Stockholms stad för Liljeholmsbadet. Tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter är planen att återskapa byggnadens ursprungliga 20-talsversion.



– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med staden. Vår ambition är att åter göra Liljeholmsbadet till en central plats för rekreation i Stockholm – en plats där människor kan mötas, koppla av och njuta av vår vattennära storstad, säger Johan Lindskog, stads- och projektutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Liljeholmsbadet har en stark lokal förankring och ett kulturhistoriskt värde som AMF Fastigheter vill bevara. I likhet med övriga projekt i Marievik är ambitionen att bevara så mycket som möjligt och skapa en plats där gammalt möter nytt. Tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter är planen att återskapa byggnadens ursprungliga 20-talsversion, med inspiration från Swedish Grace, men i modern tappning.

Samtidigt är Liljeholmsbadet i mycket dåligt skick och kräver omfattande renovering. För att kunna ta hand om byggnaden på bästa sätt kommer såväl arkitekter som antikvarie att göra en bedömning innan varsam demontering. Det som går att använda ska sparas, och det som inte går att bevara återskapas utifrån den ursprungliga arkitekturen. Redan nu står det klart att betongskrovet, som delvis börjat sjunka, behöver bytas ut för att hålla för framtiden. I stället för att kassera betongen är planen att skänka den till en aktör i Grisslehamn för återbruk.

Innan köpet formellt går över i AMF Fastigheters ägo pågår arbetet med flera spår för att badet slutligen ska kunna landa i Marievik. Det handlar bland annat om placering, bygglov, arkitektonisk utveckling och dialog med en operatör som kan drifta Liljeholmsbadet. Byggnaden kommer sedan flyttas till ett varv där renoveringen påbörjas.