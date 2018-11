Zero Sun: Soldriven villa möjlig även där solen lyser med sin frånvaro

Publicerad den 12 November 2018

tweet

Energi/miljö Energiprojektet Zero Sun i Skellefteå är i full gång. Till våren ska huset stå klart och med årets första solstrålar påbörja den egna uppladdningen av solenergi.

Bild: Zero Sun

HM Konungen besökte nyligen Zero Sun i Skellefteå. HM Konungen besökte nyligen Zero Sun i Skellefteå.

Nyligen besöktes den snart helt självförsörjande familjevillan av H.M Konungen. Schneider Electric levererar husets intelligens i form av sin IoT-lösning EcoStruxure.



I Skellefteå byggs just nu ett av Sveriges första helt självförsörjande hus på initiativ av Skellefteå Kraft. Det 140 kvadratmeter stora huset ser ut som en helt vanlig familjevilla med öppen planlösning – men det finns en stor skillnad. Huset kommer nämligen kunna generera all energi för egen maskin. Detta tack vare ett unikt energisystem där solceller, batteri, elektrolys, kompressor, bergvärme, vätgas och bränslecell samspelar för att kunna klara försörjningen på förnybar energi i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta, ljusa somrar. Ett liknande hus har byggts i Göteborg i privat regi, men Zero Sun blir det första helt självförsörjande huset i ett område med så få soltimmar vintertid.



– Den strålande idén att bygga ett solenergidrivet hus på en plats där solen mest lyser med sin frånvaro har fått en hel del uppmärksamhet då det är ett unikt projekt globalt. Vi hoppas att vi med Zero Sun kan inspirera fler till att genomföra liknande projekt, säger Stig Mellström, affärsutvecklare på Schneider Electric Sverige AB som levererar husets intelligens i form av sin IoT-lösning EcoStruxure.



Skellefteå Kraft som är Zero Suns initiativtagare har byggt huset som är placerat intill Vitberget i Skellefteå. Schneider Electric har levererat sin IoT-lösning EcoStruxure till projektet. Plattformen kommer att hjälpa huset och dess boende att styra och övervaka energianvändningen. EcoStruxure kan bland annat läsa av beteendemönster för att se till att hemmet fördelar energin på rätt sak vid rätt tillfälle. EcoStruxure-plattformen i Zero Sun-projektet kommer bland annat samla in data på hur mycket energi solcellerna producerar för att sedan förmedla hur och var i hushållet energin kan användas på bästa sätt.



I mitten på september besöktes Zero Sun av HM Konungen, landshövding Magdalena Andersson samt av aktörer verksamma inom entreprenad och fastighetsbolag. En av många delegationer som visat sitt stora intresse för realtidsexperimentet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

