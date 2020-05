Gårdsvägen i Arenastaden, visionsbild. Bild: Fabege

Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor

Bygg/Arkitektur Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 miljoner kronor.

Fastigheten kommer att inrymma flera hyresgäster, däribland Fabege själva samt ett WAW-kontor (Work Away from Work), som är en del av Fabeges nya koncept för att förenkla vardagen för sina hyresgäster.



Fastigheten är knappt 10 000 kvadratmeter stor och den första hyresgästen flyttar in i februari 2021. Projektet certifieras genom Breeam-In Use till nivå Excellent och lägger stor vikt vid återbruk och energieffektivisering. Zengun och Fabege har arbetat tillsammans i en projekteringsfas och går nu även in i produktionsfasen i nära samverkan.



– Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ytterligare ett projekt tillsammans med Fabege, där utformningen av deras nya huvudkontor kommer att bygga på ett mycket nära samarbete, säger Zengunkoncernens vd Sture Nilsson.



– Ambitionen med vårt nya huvudkontor är att skapa en förebild inom kontorslösningar på marknaden. Vi har utvecklat så många fantastiska kontor åt våra kunder och nu plockar vi hem vår kunskap till våra medarbetare, vilket känns otroligt spännande, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling på Fabege.

