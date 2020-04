Ylva Morelli. Bild: Svenska Hus

Ylva Morelli till Svenska Hus

Karriär Svenska Hus har rekryterat Ylva Morelli som regionchef till region Göteborg. Hon har mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer närmast från rollen som områdeschef på Platzer fastigheter. Hon kommer att ingå i Svenska Hus ledningsgrupp och tillträder tjänsten i augusti 2020.

Ylva Morelli har lång och bred erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer närmast från Platzer fastigheter, där hon haft olika roller. Dessförinnan arbetade hon på Newsec.



– Ylva kommer att stärka oss och passa väl in i vår organisation. Med sitt stora intresse för affärer och en god förståelse och förmåga att sätta sig in i kunders och medarbetares behov är jag övertygad om att Ylva kommer att bli en god ledare för regionen. Vi önskar Ylva varmt välkommen till oss, säger Daniel Massot, vd, Svenska Hus.



– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som ansvarig i region Göteborg. Svenska Hus är ett välrenommerat bolag som drivs av fina värderingar där medarbetare, kunder och affärer står i fokus och där bolaget står inför en spännande tillväxtresa. Jag ser med glädje fram emot att få vara med att bidra på den resan, säger Ylva Morelli, tillträdande regionchef.

