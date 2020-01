Bild: Yimby

Yimby vill följa upp Hammarby Sjöstad – med ny innerstad på Bromma flygfält

Bygg/Arkitektur Det partipolitiska obundna nätverket vill vill skapa en uppföljare till till Hammarby Sjöstad – en blandad vattennära stadsdel med stora parker och god kollektivtrafik – utan att förstöra värdefull natur eller kulturmiljöer.

Nätverket Yimby - – Yes In My Back Yard – är ett partipolitiskt obundet nätverk för stadsvänner som vill utveckla Stockholm med mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - istället för isolerade bostadsområden.



2012 presenterade Yimby en "generalplan" för Stockholms framtid, Lindhagenplanen 2.0. Syftet var att ta hand om stadens tillväxt under de närmaste hundra åren. Den blev mycket uppmärksammad, både i media och av politiska beslutsfattare.



I ett nytt föslag visar nätverket hur en vattennära stadsdel, lika stor som Södermalm, kan utvecklas utan att förstöra kulturmiljö eller viktig natur. Utgångspunkten är att Bromma flygfält läggs ned – flygtrafiken kan antingen överföras till Arlanda eller genom att utveckla Skå-Edebys lilla flygfält på Färingsö till en modern flygplats med pendeltågsförbindelse.



Några av förslagets huvudtankar är:

• Bromma flygplats läggs ned eller flyttas till Färingsö.

• Ny storgata på Brommas landningsbana kopplar ihop Vällingby och Kungsholmen.

• Ny pendeltågslinje och tunnelbana som kopplas ihop med dagens kollektivtrafik.

• Tät kvartersbebyggelse, gröna innergårdar, blandning bostäder, service, kontor.

• Varierad arkitektur, höga och låga hus, bevarade äldre byggnader och kulturminnen.

• Bygg nära vattnet, offentliga stränder för bad, skridskoåkning och restauranger.

• Om naturmark bebyggs – kompensera med offentliga stadsparker för alla.

• Trädplanterade avenyer, sammanbindande broar, levande bottenvåningar.

• Prioritera kollektivtrafik, gång och cykel – samt kollektivtrafik på vattnet.

• Bygg för ekologisk hållbarhet – kortare avstånd, mindre biltrafik, energieffektivt.



Yimby presenterar den nya stadsdelen, som för tillfället går under arbetsnamnet "Västermalm", i samband med ett seminarium den 23 januari.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

