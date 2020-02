Lars-Åke Tollemark. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Xiaomi och Mi-store till Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Öppnar landets första butik hos Unibail-Rodamco-Westfield.

Annons

Ett av världens starkast växande teknikvarumärken, Xiaomi, stärker sin etablering i Norden. Mall of Scandinavia blir arenan för Sveriges första fysiska Mi Store, där Xiaomis globala produktsortiment kommer att erbjudas. Butiken öppnar under våren och kommer bland annat att erbjuda världens mest populära smartphones, världens mest sålda el-scooter samt det toppsäljande aktivitetsarmbandet MiBand.



Den digitala utvecklingen och framväxten av elektronikprodukter har de senaste åren accelererat i snabb takt. I samband med en ökad konsumentefterfrågan, satsar nu Westfield Mall of Scandinavia på att öppna landets första Mi Store-butik där Xiaomis globala produktsortiment kommer att erbjudas.



– Genom öppningen av den nya Mi Store-butiken i Westfield Mall of Scandinavia, kan vi erbjuda våra besökare det mest banbrytande inom teknik-och elektronik. Xiaomis produkter kommer för första gången att finnas i en fysisk butik i Sverige, vilket adderar ett starkt värde till vår redan breda butiks-och upplevelsemix, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director för Unibail-Rodamco-Westfield Nordic



Idag är Xiaomi världens tredje största mobiltillverkare av smartphones. Dessutom är de världsledande i produktkategorierna el-scootrar och robotdammsugare samt står bakom det bästsäljande aktivitetsarmbandet "MiBand". Varumärket har en bred produktportfölj och innefattar alltifrån köksredskap, möbler och kläder till TV-apparater, el-cyklar och mobilstyrda ris- och vattenkokare.



– Xiaomis idé, att skapa kvalitativa tekniska produkter för alla, är något vi är övertygade om passar perfekt för den svenske konsumenten. Westfield Mall of Scandinavia kändes som det naturliga valet för oss i den här satsningen och det kommer bli en rolig och inspirerande miljö där vi äntligen får möjlighet att träffa våra kunder på riktigt, säger Krister Sundquist, VD på East & West Distribution AB.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen