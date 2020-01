Bild: WP Carey

WP Carey växer i Norden

Transaktioner Den amerikanska fastighetsfonden WP Carey växlar upp sin nordiska exponering genom ny sale and lease back-affär.

WP Carey, en av de största REIT-fastighetsfonderna på den europeiska marknaden, har genomför ett sale and lease back-affär av en logistikanläggning i Sverige, som en del av en större transaktion om cirka 360 miljoner kronor med Stark Group.



Genom transaktionen förvärvade WP Carey två strategiskt belägna logistikanläggningar i Danmark och Sverige om 46 100 kvadratmeter sammanlagt.



Stark Group grundades 1896 och är i dag Nordens största leverantör av bygg- och byggprodukter.



Christopher Mertlitz, executive director på WP Carey, kommenterar:



– Den här affären är ett bevis på styrkan i vår mer än 20-åriga historia på den europeiska sale and lease back-marknaden och det lokala nätverk som vi har byggt upp under åren. WP Carey har investerat i Norden sedan 2001 med fastigheter belägna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, och vi fortsätter leta fastighetsaffärer av hög kvalitet med kreditvärdiga hyresgäster som Stark i hela regionen.



– Genom denna transaktion har Stark frigjort kapital för att fortsätta utveckla och växa sin verksamhet, och vi ser fram emot att fortsätta att stödja Stark framöver.

