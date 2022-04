Wolt Market kommer till Sverige – öppnar hos Humlegården. Bild: Humlegården

Wolt Market etablerar sig i Sverige

Uthyrning Wolt Market har tecknat avtal med Humlegården Fastigheter för den första etableringen av Wolt Market i Sverige. Platsen är Solna strand, där bolaget hyr lokaler om 500 kvadratmeter. Wolt Market är en så kallad dark store, en fysisk butik för e-handel, där livsmedel beställs via app. Premiären äger rum den 5 april 2022.

Wolt har under de senaste fem åren varit ett av de snabbast växande företagen i Europa och under 2022 ger bolaget sig in i kampen om snabba livsmedelsleveranser genom att lansera en ny kedja av virtuella butiker i Sverige – Wolt Market. Under 2022 väntas Wolt Market öppna i minst tio städer i Sverige. Nu slår portarna upp för den första etableringen som sker i Humlegårdens fastighet på Vretenvägen 13 i Solna strand.

– Vi är mycket förväntansfulla och ivriga att få öppna Sveriges första Wolt Market. Solna strand är den perfekta platsen att utgå från för att snabbt kunna leverera beställningar från vårt breda sortiment till en stor del av Stockholm, och på så sätt förenkla våra kunders vardag, säger Johan Grönvall, vd för Wolt Market.

– Wolt Market är ett innovativt koncept och utvecklingen inom det här området går mycket snabbt. Vi är glada över att Wolt Market valde Solna strand och Humlegården för den första butiken i Sverige och ser fram emot det fortsatta samarbetet. Genom etableringen stärker vi serviceutbudet i Solna strand och våra kunder i området får tillgång till en ny typ av tjänst som förenklar vardagen, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegården.

