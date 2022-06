Varvsstadens område med Willys placering markerad. Bild: All The Way To Paris

Willys öppnar ny butik på 3 500 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning Malmö City får ytterligare ett tillskott på livsmedelskartan när Willys planerar att öppna en butik i den nya stadsdelen Varvsstaden. Under första halvan av 2025 slår man upp portarna till den cirka 3 500 kvadratmeter stora butiken.

Svets- och pannverkstaden uppfördes under 1960-talet och har genom åren fungerat som verkstad under Kockums fartygstillverkning på området. Nu omvandlas byggnaden till ett multifunktionellt hus där Willys tecknat hyresavtal med Varvsstaden AB om att hyra cirka 3 500 kvadratmeter på bottenvåningen i den K-märkta byggnaden.



– Nu har utvecklingen av Varvsstaden tagit fart på allvar och flera kontor och boende har redan flyttat in. Behovet av en lättillgänglig livsmedelsbutik i området är stort och att Willys nu väljer att satsa på området gör stadsdelen än mer komplett, säger Pia Andersson, vd, Varvsstaden.



Butiken kommer inrymmas på byggnadens bottenplan och kommer förutom en traditionell butik med fokus på ekologiska och hållbara varor även erbjuda en hämta-station för e-handel.



– Det blir verkligen en speciell och spännande butik för oss. Med en stor Willys i centrala Malmö flyttar vi fram våra positioner rejält. Extra kul är det med det unika läget i ett område i stor utveckling och med spännande framtidsutsikter, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.



Svets- och Pannverkstaden ligger i den västra delen av Varvsstaden och Willys-butiken blir ett bra komplement till den övriga livsmedelshandeln i Västra Hamnen och Dockan. Förutom butiken kommer huset inrymma ett parkeringshus med cirka 550 parkeringsplatser, butiks-och caféytor, bostäder, radhus på taket och cirka 1 000 kvadratmeter kontor.



Starten av ombyggnationen planeras till våren 2023 med en preliminär inflyttning i början av 2025.

