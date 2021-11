Willys öppnar i Burlöv center. Bild: Willys

Willys öppnar ny butik i Burlöv

Handel Nu står det klart att en ny Willys-butik ska öppna i skånska Burlöv. Den nya butiken får ett trafikorienterat läge i populära Burlöv Center, nära de större motor- och pendlingsvägarna. Etableringen av butiken innebär cirka 40 nya arbetstillfällen.

Butiken kommer att etableras i Burlöv Center, som är beläget strax norr om Malmö, i direkt närhet till pendlingsvägar ut från Malmö Västkustvägen/E22. För pendlare från Lund, Lomma, Bjärred med omnejd är Burlöv ett naturligt stopp på vägen. Centret är under stor omdaning och modernisering där service ska få ännu större plats, men redan idag finns flera butiker, restauranger och serviceaktörer.

– Med den nya butiken i Burlöv stärker vi vår närvaro ytterligare i ett attraktivt och växande område med dess närhet till Malmö. Vi ser stor potential i Burlöv, som är en kommun under utveckling med en kraftig invånartillväxt och hög takt på nyproduktion av bostäder, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.



Den nya Willys-butiken kommer öppnar preliminärt under hösten 2022. Butiksytan kommer att bli på cirka 3 000 kvadratmeter, i helt nya lokaler som anpassas till Willys koncept.



Fokus i butiken kommer att ligga på att erbjuda Sveriges billigaste matkasse – ett brett och varierat sortiment med låga priser. Det kommer bland annat att erbjudas mycket färskvaror och en stor andel ekologiska och miljömärkta varor. Som ett led i Willys e-handelssatsning kommer butiken även att erbjuda en Hämta-station, där kunderna kan hämta upp sina matkassar som man handlat på nätet. Butiken kommer att märkas med Bra Miljöval, som är Naturskyddsföreningens märkning för livsmedelsbutiker, med högt ställda krav på bland annat sortiment och energieffektivitet.

