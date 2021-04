Bild: Willys

Willys etablerar ny butik i Vagnhärad

Handel Willys har tecknat avtal om att öppna en ny Willys-butik i Vagnhärad i Trosa kommun – en efterlängtad etablering på en vit fläck på Willys-kartan. Preliminärt öppnar butiken under 2023.

Butiken kommer att få ett trafikorienterat läge i en helt ny fastighet som är tänkt att uppföras i anslutning till Kalkbruksvägen/väg 218, där en stor del av trafiken till och från Trosa och Vagnhärad passerar. De planer som finns för nybyggnation i Solberga och närheten till Ostlänkens nya resecentrum stärker läget ytterligare. Byggnationen förutsätter en ny detaljplan för området.



– Trosa är en kommun i tillväxt och vi ser stor potential för Willys koncept i Vagnhärad, då det saknas en lågprisaktör med fullsortiment med bra mat till låga priser. Det kommer gynna kunderna att det kommer in en ny aktör som sätter fart på konkurrensen i orten, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.



– Vi har under de senaste åren sett ett kraftigt ökat tryck från aktörer som vill etablera sig i vår kommun och vi gläds åt denna etablering som både breddar utbudet av livsmedel i kommunen och erbjuder en möjlighet för ännu fler att få arbete inom kommungränsen. Detta visar att vår tillväxt är positiv för både entreprenörer och invånare, säger Jonas Ivervall, näringslivschef Trosa Kommun.



Den nya Willys-butiken kommer preliminärt att öppna under våren 2023. Det blir en stor butik på ca 3 000 kvadratmeter i helt nya lokaler som anpassas till Willys koncept.



Fokus i butiken kommer att ligga på ett brett och varierat sortiment med låga priser. Det kommer bland annat att erbjudas mycket färskvaror och en stor andel ekologiska och miljömärkta varor. Som ett led i Willys e-handelssatsning kommer butiken även att erbjuda en Hämta-station, där kunderna kan hämta upp sina matkassar som man handlat på nätet.



Den nuvarande Hemköp-butiken i staden kommer att stänga i samband med att Willys-butiken öppnar. Alla tillsvidareanställda medarbetare i Hemköp kommer att erbjudas fortsatt anställning i den nya Willys-butiken. Etableringen innebär också ett antal nya arbetstillfällen på orten, då det även kommer att finnas behov av att rekrytera ytterligare medarbetare i samband med att den nya butiken öppnar.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

