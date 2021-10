Willhem. Bild: Gustav Kaiser

Willhem storköper av Nordr

Transaktioner Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet genom förvärv av ett hyresrättsprojekt med 232 lägenheter i Sundbyberg. Överenskommet fastighetsvärde är 727 miljoner kronor och säljare är Nordr.

Affären avser ett helt nytt bostadskvarter intill Ursviks torg i Sundbyberg. Projektet har namnet Kv. Smedjan 2 och består av 232 nya lägenheter i två separata bostadshus samt garageplatser och en förskola. Den totala uthyrningsbara arean i projektet är 11 310 kvadratmeter.



Förvärvet sker genom forward-funding, vilket innebär att säljaren ansvarar för att färdigställa byggnationen och överlämna nyckelfärdigt. Planerad byggstart är under kvartal 4, 2021 med färdigställande under kvartal 2, 2024.

– Det här är ett jättefint projekt som kompletterar vårt befintliga bestånd i Sundbyberg på ett utmärkt sätt. Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att fortsätta växa i Stockholmsområdet, säger Willhems vd Mikael Granath.

– Vi arbetar kontinuerligt med vår projektportfölj och transaktionen som görs följer vår affärsstrategi att arbeta med en mix av bostadsrätts- och hyresrättsprojekt i de tre storstadsregionerna, säger Leif Danielsson, vd för Nordr Sverige.



Tillträde beräknas preliminärt ske under fjärde kvartalet 2021.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen