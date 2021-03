Anna Mellqvist. Bild: Willhem

Willhem rekryterar IT-och digitaliseringschef

Karriär Willhem förstärker nu organisationen genom rekrytering av Anna Mellqvist som är ny IT- och digitaliseringschef med ansvar för bolagets fortsatta digitaliseringsresa.

Anna Mellqvist har en gedigen bakgrund inom området och kommer närmast från Ica Sverige där hon har haft ett övergripande ansvar för att driva utveckling och transformation inom IT och samtidigt utveckla de befintliga systemlösningarna. Tidigare har hon även innehaft olika roller inom IT på bolag som Swedish Match och Stena Rederi.



I den nya rollen som IT- och digitaliseringschef kommer Anna Mellqvist att driva utvecklingsfrågor inom IT och digitalisering samt stödja strategiska planer för att Willhem ska ligga i teknisk framkant.



I och med rollen som IT- och digitaliseringschef tar hon även plats i bolagets ledningsgrupp. Anna Mellqvist tillträdde tjänsten 1 mars.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen