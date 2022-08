Mikael Granath, vd för Willhem. Bild: Sofia Sabel

Willhem minskade nettoresultatet under andra kvartalet

Bolag Willhem redovisar minskande nettoresultat under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 663 miljoner kronor (622), en ökning med 6,6 procent mot föregående år.

Januari – juni 2022:

Intäkterna ökade till 1 318 Mkr (1 237), motsvarande en ökning på 6,5 procent.

Driftnettot uppgick till 820 Mkr (747), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.

Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 751 Mkr (2 886), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (6,1).

Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 513 Mkr (376).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 203 Mkr (2 907).

Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 59 375 Mkr (50 265).

Under första halvåret har Willhem förvärvat 13 fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Stockholm för totalt 1 181 Mkr (236).

Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 883 Mkr (798), varav 524 Mkr (498) avser investeringar i befintliga fastigheter och 359 Mkr (300) avser nyproduktion.



– Jag summerar det första halvåret som skakigt ur ett omvärldsperspektiv, men fortsatt stabilt för Willhem. Det är tydligt att vi är på väg in i en förändrad omvärldssituation, men även ur detta kan det uppstå nya möjligheter. Med vår starka finansiella ställning och vår ägarstruktur är jag övertygad om att vi kan se framåt med tillförsikt, säger vd Mikael Granath och fortsätter.



– Det har varit en utmanande tid med stora påfrestningar för samhälle och ekonomi. För vår egen del har vi påverkats i begränsad omfattning under första halvåret. Men den pågående förändringen skapar nya förutsättningar för finans- och fastighetsmarknaden. Med vårt starka kreditbetyg A- fortsätter vi vara aktiva på certifikat- och obligationsmarknaden. Våra intäktsflöden är fortsatt stabila och driftnettot ökade med 9,8 procent. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

