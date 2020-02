Riksbyggen, med Carl-Johan Hansson, säljer till Mikael Granaths Willhem. Bild: Riksbyggen/Willhem

Willhem köper av Riksbyggen för drygt två miljarder

Transaktioner Willhem köper 870 hyresrätter i Stockholm av Riksbyggen.

Affären omfattar sex hyresrättsprojekt som utvecklats av Riksbyggen. Tre av projekten är färdigställda med planerat tillträde under Q1 2020 och Q3 2020. Övriga tre projekt är under uppförande och beräknas vara färdigställda under 2021 och 2022.



Fastigheterna har attraktiva A-lägen i Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Nyköping samt Haninge och ligger väl till i förhållande till Willhems övriga fastighetsbestånd i Stockholm. Lägenheterna är i storlekarna 1-4 rum och kök och projektets totala area är 44 109 kvadratmeter.



– Det är generellt intressant för oss att fortsätta förvärva nyckelfärdiga projekt, och att växa i Stockholmsområdet är en del av vår tillväxtstrategi, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Projekten tillför en bra volym till vårt befintliga bestånd och ger oss en allt starkare marknadsposition i Stockholm.



Genom försäljningen tryggar Riksbyggen en fortsatt hög nivå för sitt bostadsbyggande med cirka 4 000 bostäder per år i pågående produktion, både hyres- och bostadsrätter.



– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över affären med Willhem. De är en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare som delar våra värderingar avseende både hållbarhet och trygghet i boendemiljön. För att över tid kunna hålla en så hög bostadsproduktion som möjligt och bidra till en minskad bostadsbrist säljer Riksbyggen merparten av de hyresrättsprojekt som utvecklas, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.



Riksbyggen startade sin produktion av hyresrätter under 2013. Efter försäljningen till Willhem har Riksbyggen cirka 5 000 hyresrätter i eget bestånd.

Catella Corporate Finance och DLA Piper har varit Riksbyggens rådgivare i affären.



Projekten i affären:

# Ribby Ängar 1

Haninge, 148 lägenheter, uppfört 2013

# Ribby Ängar 3

Haninge, 116 lägenheter, uppfört 2019

# Ugglan

Nyköping, 138 lägenheter, färdigställs 2020

# Galopphästen

Täby, 131 lägenheter, färdigställs 2022

# Jakobina

Järfälla, 224 lägenheter, färdigställs 2022

# Bikupan

Upplands Väsby, 113 lägenheter, färdigställs 2022

Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

