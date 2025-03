Willhem köper i Bandhagen, Stockholm. Bild: Willhem

Willhem gör miljardköp i Stockholm

Transaktioner Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet ytterligare genom förvärv av 371 nyproducerade lägenheter i Bandhagen, Stockholm. Överenskommet fastighetsvärde är 1 290 miljoner kronor och säljare är Nordiska Bostad och Hanssons Hus.

Affären avser ett bostadskvarter innehållande 371 nyproducerade hyreslägenheter fördelade på tre fastigheter belägna i stadsdelen Bandhagen – attraktivt beläget nära natur, stad och service. Lägenheterna är i storlekarna 1–5 rum och kök. Utöver bostäderna innefattas även 143 parkeringsplatser. Den totala uthyrningsbara arean i projektet är 20 176 kvadratmeter. Kvarteret är ett förtätningsprojekt med hög hållbarhetsprofil och utrustas bland annat med solceller på taken, spillvattenåtervinning och bergvärme. Byggnaderna miljöcertifieras enligt standarden för Miljöbyggnad Silver och utöver en hållbar driftsekonomi finns goda kommunikationsförbindelser i området.

– Vi är väldigt glada över att vi nu kan flytta fram positionerna i Stockholmsområdet ytterligare, kommenterar Willhems vd Mariette Hilmersson. Den här affären ligger helt i linje med vår strategiska inriktning att fortsätta expandera verksamheten i Stockholm.



– Vi är stolta att Willhem som är en av de ledande fastighetsägare i Sverige ser potentialen i området och produkten vi utvecklat och de investeringarna vi gjort i fastigheten för att sänka co2 påverkan under byggnationen och energiåtgången under förvaltningsskedet, kommenterar Rikard Hansson vd Hanssons Hus.



I Stockholm äger och förvaltar Willhem sedan tidigare 4 348 hyresrätter till ett fastighetsvärde om 10 282 miljoner kronor. Willhem kommer att tillträda färdigställda fastigheter under Q2 2025 och fastighet under produktion första halvan av 2026.



Novier var säljarnas rådgivare.

– Vi gratulerar både säljare och köpare till en framgångsrik affär vilken understryker styrkan och intresset för bostadssegmentet med hög miljöprofil, säger Olof Rotbring, Head of Transaction, Transaktionsrådgivning på Novier.

Ämnen