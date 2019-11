Wilfast och NRP utvecklar en ny logistikfastighet för Martin & Servera i Norrköping. Bild: Wilfast och NRP

Wilfast och NRP utvecklar en ny logistikfastighet för Martin & Servera i Norrköping

Bygg/Arkitektur Wilfast har tillsammans med Ness, Risan & Partners (NRP), fått i uppdrag av Martin & Servera att bygga och förvalta ett nytt lager på drygt 30 000 kvadratmeter i Herstadberg i Norrköping. – Martin & Servera har valt att upphandla tomtmark på egen hand, och sedan gått ut på marknaden och frågat efter det bästa erbjudandet och samtidigt överlåtit marken till projektutvecklaren. På så sätt får de en modern och skräddarsydd logistikfastighet till förmånliga hyresvillkor, säger Nils Rydh, projektansvarig på Wilfast.

Wilfast arbetar främst med utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel och är i de flesta projekt även medinvesterare i fastigheterna. Totalt förvaltar bolaget idag cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta med ett fastighetsvärde på över tio miljarder kronor.

– Projektet i Norrköping innebär att Wilfast har huvudansvaret tillsammans med Byggstatistik i Örebro och TAB för projekteringen och byggnationen av fastigheten som blir det fjärde lagret i Martin & Serveras nya moderniserade lagerstruktur. Genom att hyresgästen redan från början ingår som en aktiv part i projektgruppen skapar vi förutsättningar för en såväl rationell som funktionell fastighet med hög standard som vi ser fram emot att förvalta under många år, säger Nils Rydh.



Wilfast har en lång relation med Martin & Servera och har tidigare förvaltat deras tidigare lager i Halmstad, Umeå och Västerås. För närvarande förvaltar Wilfast bolagets nya lager i Enköping, som byggdes 2016, och som också är ett av fyra nya lager för Martin & Serveras verksamhet i Sverige.

– Vi är vi väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att driva hela det här byggprojektet. Att vi redan har en relation med Martin & Servera och en god förståelse för deras verksamhet är naturligtvis en fördel för att kunna driva projektet rationellt och effektivt. Men avgörande för att vi fått uppdraget har varit att vi är ett bra team med olika kompetenser som tillsammans kunnat erbjuda en attraktiv totallösning, säger Nils Rydh.

– Det har varit väldigt viktigt för oss att bygga i just Norrköping – dels för att det är ett bra logistiskt läge, men också för att vi vill behålla och bygga vidare på all den kompetens som finns hos medarbetarna i vårt nuvarande lager i Norrköping. Vi har sedan tidigare en god relation med Wilfast som förvaltare, så vi vet att de förstår vår, faktiskt ganska komplexa, verksamhet. Vi ställer krav på lyhördhet och engagemang genom både byggprojekt och förvaltning, något som Wilfast levererar, säger Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & Servera Logistik.



Martin & Serveras nya lager i Norrköping beräknas stå färdigt för inflyttning i slutet av 2021.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

