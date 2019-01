Wihlborgs vidareutvecklar Helsingborg C – investerar 257 miljoner

Bild: Tengbom

Publicerad den 29 Januari 2019

Wihlborgs utvecklar Helsingborg C, före detta Knutpunkten, i Helsingborg.

tweet Skicka till e-post

Bygg/Arkitektur Wihlborgs startar nu den stora omvandlingen av Helsingborg C, tidigare kallad Knutpunkten. Ny fasad, nya entréer, nya ytor och en helt ny matdestination är några av inslagen som tillsammans ska skapa en attraktiv miljö för resenärer och besökare.

År 2016 slutfördes en stor tillbyggnad med 7 700 kvadratmeter nya, moderna och miljöcertifierade kontorsytor ovanpå det som tidigare kallats Knutpunkten. Här länkas järnväg, buss och färjeterminal samman i stadens mest centrala hjärta. Sedan 2016 finns också stationsvärdar på plats som hjälper resenärer till rätta – ett initiativ från Wihlborgs som genomförts i samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken och Helsingborgs stad.



Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen. Terminalbyggnaden får ett helt nytt utseende med en ny glasfasad mot Kungstorget och en ny tydlig huvudentré. Även entrén på södra sidan byggs om. På andra våningen skapas en ny, modern och attraktiv matdestination med flera nya restauranger. Dessutom tillförs och utvecklas moderna kontorsytor.



Stationsmiljön kommer att genomgå en omfattande ombyggnad och de 40 000 resenärer som dagligen passerar Helsingborg C kan se fram emot en attraktiv, trygg och tillgänglig stationsmiljö.



– Sedan vi köpte fastigheten 2010 har vi successivt utvecklat den. Nu går vi in i ännu en intensiv etapp som kommer att innebära rejäla förbättringar för resenärer, besökare och de som bor och arbetar i city. Detta är början på något nytt och därför har vi i samråd med Helsingborgs stad valt att ge platsen ett nytt namn; Helsingborg C, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.



– Detta är en satsning som kommer hela Helsingborg till del. Som långsiktig aktör är det glädjande att vi kan vara med och utveckla centrala Helsingborg och skapa framtidens transportnav.



Investeringen beräknas till 257 miljoner och omfattar totalt 8 800 kvadratmeter, varav nya uthyrningsbara ytor utgör 1 300 kvadratmeter. Projektet väntas vara slutfört under senare delen av 2020.



NCC har fått byggordern, värd cirka 190 miljoner kronor.



Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan i två faser. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, projekterat och budgeterat projektet samt enats om en riktkostnad för uppdraget. Ombyggnaden påbörjas i början av 2019 och beräknas vara klar i slutet av 2020.



– Vår strävan är att Helsingborg C ska fungera som vanligt under byggtiden och att såväl trafiken med båtar, tåg och bussar som de resenärer som dagligen passerar terminalen ska påverkas så lite som möjligt, säger Magnus Knöös, affärschef på NCC Building.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF