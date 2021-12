Wihlborgs tecknar flera nya avtal i centrala Malmö. Bild: Alexander Olivera

Wihlborgs tecknar flera nya avtal i centrala Malmö

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med både nya och befintliga kunder i Slagthuset 1 och Erik Menved 37 i närheten av centralstationen i Malmö.

I Slagthuset 1 blir Veg of Lund och Eolus vind nya hyresgäster på 270 respektive 550 kvadratmeter. Veg of Lund startades så sent som 2021 och utvecklar livsmedel baserade på potatis och rapsolja.



Befintliga kunden Pulsen Integration AB, ett IT-företag som ingår i Pulsen Group, utökar till 480 kvadratmeter.



Slagthuset har genomgått en renovering de senaste åren och är en del av Nyhamnen som genomgår en förvandling från gammalt industriområde till en levande och havsnära stadsdel. På de tre nedersta planen huserar sedan 2020 det prisade co-working-företaget Mindpark.



I Erik Menved 37, också ett stenkast från Malmö centralstation, blir Presto Brandsäkerhet AB ny hyresgäst och hyr 900 kvadratmeter med tillträde nu i december. Byggadministration Harald Olsson AB utökar med 350 kvadratmeter.

– Det är roligt att se hur Nyhamnens och Slagthusets positiva utveckling går hand i hand, med nya dynamiska företag som uppskattar kreativa, centrala miljöer. Även Erik Menved har moderna, fräscha lokaler med hög tillgänglighet och goda förbindelser som attraherar både nya och befintliga kunder. En viktig del av vår affärsmodell är att hyresgäster ska kunna växa och utvecklas i vårt befintliga bestånd, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

