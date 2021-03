Kitchen Floor. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs tecknar avtal med fem nya restauranger i Helsingborg

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med fyra nya restauranger som ska öppna i den nya restaurangvåningen Kitchen Floor på Helsingborg C. Dessutom har vi skrivit kontrakt med en krögare i nybyggda kontorshuset Prisma i Oceanhamnen.

På en av de större ytorna i Kitchen Floor öppnar den snabbväxande restaurangkedjan Brödernas sin första skånska restaurang. Brödernas serverar bland annat högkvalitativa hamburgare och sallader.

– Vi är väldigt glada att äntligen etablera oss i Helsingborg. På Brödernas kommer man både kunna ta en snabb hamburgare på plats eller med sig på resan, samtidigt som den som har mer tid ska kunna ta en hamburgare eller sallad med en öl eller ett glas vin, säger Joakim Wiklander, vd för Brödernas.



Eld & Vin driver redan en framgångsrik restaurang i Ängelholm. Även på Helsingborg C kommer man att servera kolgrillat kött, grönsaker, frukt, fisk och skaldjur – allt tillagat över öppen eld. Utöver detta öppnar Siam Street Food, med autentisk street food med smaker från hela Asien, och en italiensk restaurang med kvalitativ italiensk mat lagad från grunden av italienska råvaror, som för känslan till det riktiga Italien. Kitchen Floor öppnar preliminärt i september.

– Vår vision är att Kitchen Floor ska bli Helsingborgs nya vardagsrum. Här kan man ha en härlig kväll tillsammans med vänner eller familj. För resenärer som är ute efter något snabbt och gott har vi nu samlat snabbmaten i bottenplan, säger Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs.



I kontorshuset Prisma (Ursula 1) i Oceanhamnen, ett stenkast från Helsingborg C pågår inflyttning just nu. I bottenplan driver techhubben Hetch community, välkomstservice, coworking och meeting point. Efter sommaren öppnar även en restaurang här.

– I Prisma kommer vi att skapa en ny folklig mötesplats med god dryck och modern kvalitativ mat lagad av råvaror från lokala leverantörer. På vardagar serverar vi lunch och på kvällar och helger blir det à la carte med kända klassiker, bistro, "sharing is caring" och säsongens favoriter, säger krögaren Stefan Mildén som är en av delägarna till den nya restaurangen och även driver Restaurang SMAK.

