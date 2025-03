Visionsbild för exteriören på den kommande fastigheten Amphitrite. Bild: C.F. Møller Architects/Förstberg Ling/Softer/Wihlborgs

Wihlborgs tecknar avtal för 20 000 centrala kvadrat

Uthyrning Wihlborgs har nu tecknat bindande avtal med Malmö universitet om uppförande och förhyrning av den nya byggnaden Amphitrite på Universitetsholmen, som bland annat ska inrymma undervisningslokaler, kontor, odontologiska fakulteten och studentkårer. Byggnaden planeras att stå klar i slutet av 2027 och blir en central pusselbit i utvecklingen av universitetets urbana campus och av den historiska platsen direkt vid vattnet.

Amphitrite är centralt belägen intill universitetsbyggnaden Niagara och hamnbassängen, och kommer att omfatta drygt 20 000 kvadratmeter fördelat på åtta våningar. På bottenvåningen kommer reception, servicecenter, studieplatser, café och en större hörsal att rymmas. Övriga våningar kommer att innehålla bland annat lärandemiljöer, arbetsplatser, studentkårer och universitetstandvården. Grundhyran för förhyrningen är cirka 69 miljoner kronor per år.



"Magasin för kunskap" (C.F. Møller Architects och Förstberg Ling tillsammans med stadsplaneringsföretaget Softer) var det arkitektförslag som vann det parallella uppdraget för byggnaden. Bidraget innebär att delar av den befintliga magasinsbyggnaden bevaras och att spåren från områdets hamn- och industrihistoria lyfts fram. Ett exempel på återbruk är att teglet från den nuvarande byggnaden på platsen kommer att användas i den nya fasaden. Med välkomnande entréer, levande interiör, visuell blinkning till historien och närheten till vattnet tillför den nya byggnaden inbjudande livsmiljöer för såväl studenter som malmöbor.

– Vi är glada att vi kommit så här långt i processen och ser fram emot att följa byggnationen och utvecklingen av vårt hållbara och kreativa campus. Amphitrite kommer att bli en viktig plats för studenter, medarbetare och tandvårdsstudenter, säger Mia Rönnmar, rektor för Malmö universitet.



– Malmö universitetet är en viktig katalysator för Malmös och Öresundsregionens utveckling och konkurrenskraft, och vi är väldigt glada över att få förtroendet att utveckla fler nya miljöer som främjar detta. Kombinationen av stabilitet, genom att kopplingarna till platsens historia finns kvar, och flexibilitet, genom möjligheten att ställa om efter nya behov, går i sann Malmöanda. Det finns mycket eftertanke och själ i den här byggnaden, något vi hoppas ska uppskattas av studenter, medarbetare och Malmöbor, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Bakgrund

Wihlborgs har sedan tidigare, efter en offentlig upphandling, fått i uppdrag att i samråd med Malmö universitet och Malmö stad projektera och planera för uppförandet av byggnaden för universitets framtida förhyrning. Det parallella uppdraget genomfördes under våren 2024, med vidarebearbetning som tilläggsuppdrag under juni för två av de prekvalificerade teamen. Sedan dess pågår en vidareutveckling av vinnarbidraget av C.F. Møller Architects/Förstberg Ling/Softer.



Nu har avtal för uppförande och förhyrning tecknats vilket också är ett villkor för förvärvandet av marken. Wihlborgs kommer under våren 2025 förvärva marken av Malmö stad mot ett byggrättsvärde om 179 miljoner kronor.

Ämnen