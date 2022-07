Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs slår nyuthyrningsrekord – och miljardköper i Danmark

Transaktioner Rekordhög nyuthyrning för Wihlborgs under första halvåret.

Delar av Wihlborgs halvårsrapport visar följande:



# Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 599 Mkr (1 477).

# Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 1 135 Mkr (1 046).

# Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 950 Mkr (859).

# Periodens resultat uppgick till 1 549 Mkr (1 007), motsvarande ett resultat per aktie om 5,04 kr (3,28).



– I en turbulent omvärld fortsätter Wihlborgs affärsmodell att leverera. Den goda nettouthyrningen under de senaste kvartalen fortsätter med 41 Mkr under andra kvartalet, och en rekordhög nivå på nytecknade avtal på 109 Mkr. Aktivitetsnivån bland våra hyresgäster är hög och där det finns rörelse finns det också affärsmöjligheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Mot bakgrund av ett bra resultat är även balansräkningen stark. Soliditeten uppgår till 42,1 procent och belåningsgraden till 48,0 procent. Räntetäckningsgraden på 7,2 gånger visar på vår goda förmåga att generera ett starkt kassaflöde. Trots materialprisuppgångar och utmaningar i olika leveranskedjor fortgår arbetet med våra projekt i stort enligt plan, mycket tack vare våra väletablerade samarbetsformer med entreprenörer i vår region.



– Vårt nya målgränsvärde för maximal CO2-påverkan i nybyggnadsprojekt och vårt internpris för CO2 i ombyggnadsprojekt är införda och kommer vara en del i vår bedömningsgrund i våra investeringskalkyler framöver. Vi och branschen har mycket att utveckla vidare men det här är ett steg på vägen där vi, våra leverantörer och våra kunder tvingas ta ställning till flera val och konsekvenserna av dessa. På så sätt kan vi göra skillnad på riktigt.



Samma morgon som H1-siffrorna presenteras meddelar bolaget också att man förvärvar i Danmark.



Wihlborgs har nämligen tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Hedegaardsvej 88 och Amager Strandvej 390 om totalt 52 000 kvm. Båda fastigheterna är belägna nära Kastrup och Köpenhamns flygplats och precis intill var sin metrostation med kort avstånd till centrala Köpenhamn.



Kontorsfastigheterna förvärvas för en köpeskilling om 1 075 MDKK med tillträde den 1 september. Säljare är PFA DK Ejendomme Høj, som ägs av PFA Pension.



Hedegaardsvej 88 har en uthyrningsbar area om 26 400 kvm och har idag flera olika hyresgäster, med PostNord som den största. Det sammanlagda hyresvärdet för fastigheten uppgår till 40 MDKK.



Amager Strandvej har en uthyrningsbar area om 25 400 kvm och fördelar sig på 21 100 kvm kontor, 3 500 kvm nyrenoverat konferens- och kontorshotell och 800 kvm lager. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 42 MDKK.



De nya förvärven ligger i direkt anslutning till metron med en restid på tolv minuter till centrala Köpenhamn. Det finns dessutom goda förbindelser till både Danmark och Sverige, samt utlandet via närheten till Köpenhamns flygplats.



– Våra två nya fastigheter på Amager har en fantastisk placering i ett eftertraktat område och innebär att vi kan tillgodose kunders behov från både inre och yttre Köpenhamn. Nu ser vi fram emot att använda vår kompetens till att utveckla dem till välfungerande och attraktiva fastigheter för olika typer av ändamål, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.



– Förvärven är utmärkta komplement till vår portfölj och en del av vår strävan att kunna erbjuda befintliga och nya hyresgäster bra kontorsmiljöer nära Köpenhamns centrum. De moderna lokalerna har hög standard och är väl uppgraderade när det kommer till design och teknik, säger Ulrika Hallengren.

