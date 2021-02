Bild: Peter Westrup

Wihlborgs: "Rekordstark finansiell position"

Bolag Bolaget redovisar stabilt förvaltningsresultat och föreslår höjd utdelning.

Wihlborgs 2020 i siffror:

Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 3 074 Mkr (2 983)

Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 222 Mkr (2 140)

Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 830 Mkr (1 775)

Periodens resultat uppgår till 2 222 Mkr (2 923), motsvarande ett resultat per aktie om 14,46 kr (19,02)

EPRA NAV ökade med 12 procent till 152,44 (140,20)

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr (4,50) per aktie



– Vår fastighetsförvaltning har fortsatt leverera goda resultat under det fjärde kvartalet och vi kan summera ett positivt år trots pandemins effekter. Det finns en aktivitet i marknaden som vi tack vare ihärdigt arbete får god utväxling på och vi har levererat en positiv nettouthyrning under alla fyra kvartalen. Nettouthyrningen för helåret är 31 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor under fjärde kvartalet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Mot bakgrund av den aktivitet vi ser på marknaden fortsätter vi att investera i vårt fastighetsbestånd. Nu har vi exempelvis startat kontorsprojektet Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie, ett område där vi idag inte har några vakanser alls. Att fortsätta investera i Öresundsregionen är vårt viktigaste bidrag till den fortsatta utvecklingen och ett sätt att långsiktigt skapa värden för oss och våra hyresgäster. Investeringarna bidrar också till den ekonomiska aktiviteten och till att skapa arbetstillfällen i regionen.



– Sammanfattningsvis har vi under 2020 kunnat växa, öka vårt resultat och skapa en ännu starkare finansiell position. Att vi i utmanande tider skapar en ännu stabilare plattform ger oss ytterligare kraft att driva framtida utveckling.

