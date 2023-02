Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs ökar hyresintäkterna och höjer utdelningen

Bolag Wihlborgs redovisar ökade hyresintäkter under det fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 888 miljoner kronor (770), en ökning med 15,3 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 602 miljoner kronor (537), en ökning med 12,1 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 436 miljoner kronor (443), en minskning med 1,6 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -16 miljoner kronor (1 562). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -37 miljoner kronor (55).



Resultatet före skatt var 383 miljoner kronor (2 060).



Resultatet efter skatt blev 290 miljoner kronor (1 668), en minskning med 82,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (5,43).



I utdelning föreslås 3,10 kronor per aktie (3,00).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 90,64 kronor (86,33). Per 30 september var EPRA NRV 89,28 kronor.



– Wihlborgs är inte opåverkat av det som sker i omvärlden, men vi kan konstatera att vår affärsmodell håller. Vi slår under 2022 rekord vad gäller intäkter, driftsöverskott, förvaltningsresultat och nettouthyrning (119 Mkr). Värt att notera är att nettouthyrningen varit positiv i alla våra fyra regioner under alla fyra kvartalen. Vi har en stark balansräkning och god tillgång till likviditet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Vi har ökade hyresintäkter i befintligt bestånd om 13,7 procent jämfört med för ett år sedan. I kombination med vår goda nettouthyrning pekar det på den god underliggande efterfrågan. Vår organisation har en hög aktivitetsnivå och anpassningsförmåga, och det är vårt fokus på att göra rätt i varje liten del som skapar den stora affären.



– Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter har under året minskat med 7 procent. Det är resultatet av ett enträget arbete tillsammans med våra hyresgäster och bättre mätmetoder. Energieffektiviseringsprojekten kommer bli fler framöver och vi fortsätter att skärpa våra mål inom hållbarhetsområdet för kommande år. Vi planerar också för en kraftig utbyggnad av egenproducerad energi i våra fastigheter.

