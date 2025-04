Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs ökar förvaltningsresultatet med nio procent

Bolag Wihlborgs ökade förvaltningsresultatet med nio procent under Q1. Periodens resultat motsvarade 1,40 kronor per aktie.

Januari–mars 2025:

- Hyresintäkterna ökade till 1 045 Mkr (1 040).

- Driftsöverskottet ökade till 731 Mkr (718).

- Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 463 Mkr (424).

- Periodens resultat uppgick till 431 Mkr (348), motsvarande ett resultat per aktie om 1,40 kr (1,13).



Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det första kvartalet:

– Mitt i ett snabbt skiftande omvärldsläge kan Wihlborgs leverera en stabil kvartalsrapport. Hyresintäkterna, driftsöverskottet och förvaltningsresultatet ökar och för det 40:e kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning, denna gång 35 Mkr. Det visar att med god marknadsnärvaro och investeringar i rätt lägen finns det möjligheter för tillväxt även genom olika konjunkturcykler.

– Vår investeringstakt fortsätter att vara hög och ett antal av de projekt vi investerat i under kvartalet kommer att färdigställas under slutet av 2025 och under 2026. Detta kommer då att bidra till vår tillväxt och minska vakanserna. Vi växer även genom förvärv. De förvärv vi tillträdde den 1 april i Malmö, Lund och Helsingborg stärker vår position ytterligare på våra hemmamarknader och skaffar oss framtida potential via den mark och de byggrätter som ingår.

– I stora delar präglas Wihlborgs hållbarhetsarbete av en mängd åtgärder i det dagliga arbetet vilka tillsammans successivt ger oss en lägre miljöpåverkan. Men ibland behöver vi lyfta blicken. Det har vi gjort när vi under kvartalet undertecknat ett avtal med Öresundskraft om att köpa negativa utsläppscertifikat att använda som klimatbalansering i vår egen projektverksamhet. Öresundskrafts investering i Carbon Capture and Storage (CCS) ger oss möjlighet att minska branschens klimatpåverkan genom en lokal, innovativ lösning.

