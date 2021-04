Ulrika Hallengren. Bild: Peter Westrup

Wihlborgs: Lägre förvaltningsresultat och hyresintäkter – på grund av avyttringar

Bolag Men Ulrika Hallengren ser ljust på framtiden: "Kommer attkunna dra nytta av vår starka marknadsposition".

Wihlborgs Q1 i siffror:

Hyresintäkterna uppgick till 738 miljoner kronor (781).

Driftsöverskottet uppgick till 509 miljoner kronor (555).

Förvaltningsresultatet uppgick till 416 miljoner kronor (460).

Periodens resultat uppgick till 478 miljoner kronor (344), motsvarande ett resultat per aktie om 3,11 kronor (2,24).



– Det är glädjande att vi fortsätter uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 9 Mkr, för första kvartalet. Det är vårt ihärdiga förvaltningsarbete som genom flera affärer sammantaget ger resultat. I en tid med olika begränsningar känns det bra att teckna nya avtal med fyra restauranger för nyrenoverade Helsingborg C. Deras framtidstro bådar gott i dessa tider, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Under de senaste åren har vi byggt upp en stark balansräkning och en god likviditet. Med det i ryggen är vi nu i gång med nybyggnationen av kontorshuset Kvartetten i Hyllie, Malmö. Vi växer även i Köpenhamn och framöver fortgår planarbetet i Nyhamnsområdet i Malmö, Västerbro i Lund och även arbetet på Science Village i Lund börjar ge konkreta resultat.



– När den ekonomiska återhämtningen sker kommer vi att kunna dra nytta av vår starka marknadsposition, vår spännande projektportfölj och vår tillgång till stabil och långsiktig finansiering. Efter pandemin är det vår övertygelse att Öresundsregionens attraktionskraft och tillväxt kommer vara än starkare än förut.



Att så väl hyresintäkterna som förvaltningsresultatet var lägre än motsvarande kvartal i fjol kommenterar Ulrika Hallengren i vd-ordet:

– Att utveckla innehållet i fastighetsportföljen är ett kontinuerligt arbete. I december 2020 sålde vi ett tjugotal fastigheter i Malmö med avsikten att förbättra strukturen och kvalitén för helheten. Försäljningen innebär samtidigt att vi får ett intäktsbortfall under innevarande år. Vi har också under 2020 tagit chansen att avveckla en del hyresavtal till förmån för framtida utveckling i fastigheterna.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen