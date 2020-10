Wihlborgs köper i Danmark. Bild: Wihlborgs

Transaktioner Wihlborgs har förvärvat Baldersbuen 5 i Hedehusene, Danmark, för 58 miljoner danska kronor. Säljare är Pitzner.

Tomtytan omfattar drygt 55 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 300 kvadratmeter.



Baldersbuen 5 ligger mellan Taastrup och Roskilde och har ett bra logistikläge med snabb tillgång till hela Storköpenhamn. GSV Materialudlejing A/S bedriver idag verksamhet på fastigheten och har tecknat ett nytt, tioårigt hyresavtal med Wihlborgs med tillträde 1 januari 2021.



Vid tillträdet den 1 oktober 2020 är fastigheten fullt uthyrd. Wihlborgs kommer att riva och renovera vissa byggnader samt bygga nytt på fastigheten. Per den 1 januari 2021 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 5 MDKK och avkastningen beräknas till 8 procent.



– Wihlborgs äger redan ett antal fastigheter i närliggande Høje Taastrup så detta blir en fin komplettering till vårt bestånd. Vi fokuserar på fastigheter i goda kommunikationslägen och Baldersbuen 5 är just en sådan fastighet där också hyresgästen är långsiktigt intressant, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

