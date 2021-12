Fastigheten Bregnerødvej 140-144 som Wihlborgs köpt i Birkerød. Bild: Newsec

Wihlborgs köper dubbelt i Danmark

Transaktioner Wihlborgs har förvärvat fastigheten Bregnerødvej 140-144 i Birkerød, Rudersdals kommun, norr om Köpenhamn. Fastigheten blir Wihlborgs fjärde i samma kommun. De har även förvärvat fastigheten Vasekær 10-12 i Herlev.

Bild: Nordicals

Fastigheten Vasekær 10-12 som Wihlborgs köpt i Herlev.

Kontorsfastigheten i Birkerød förvärvas för en köpeskilling om 73,5 MDKK och tillträdet äger rum den 1 december. Tomtytan omfattar drygt 15 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara arean cirka 7 148 kvadratmeter fördelat på fyra byggnader. Total utgående hyresintäkt uppgår till 4,9 MDKK och hyresvärdet till 6,2 MDKK.



Fastigheten är uthyrd till 80 procent, med NKT Photonics A/S som största hyresgäst. NKT Photonics A/S är även den näst största hyresgästen i Wihlborgs närbelägna fastighet Blokken 84. Wihlborgs har ytterligare två fastigheter i Rudersdal kommun.

– Bregnerødvej är ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i samma område. Genom att vi redan har en egen organisation på plats kan vi erbjuda våra kunder effektiv förvaltning och god flexibilitet. Det är också positivt att vi nu stärker vårt engagemang med NKT Photonics A/S, som är en viktig hyresgäst för oss, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Kontorsfastigheten i Herlev förvärvas för en köpeskilling om 38 MDKK. Tomtytan omfattar cirka 8 800 kvadratmeter och den uthyrningsbara arean cirka 7 600 kvadratmeter fördelad på tre byggnader.1 400 kvadratmeter utgörs av lager, resten av kontor.



Wihlborgs kommer redan nu att förbereda projekteringen och ombyggnationen inför tillträdet den 1 juli. Syftet med ombyggnationen är att kunna erbjuda en modern, flexibel kontorsbyggnad för flera hyresgäster. Det totala hyresvärdet beräknas till 6,5 MDKK efter ombyggnation.



Fastigheten ligger i ett område där Wihlborgs redan är representerat och kommer inkluderas i Wihlborgs befintliga drifts- och förvaltningsorganisation. Intresset för den närliggande fastigheten Mileparken 22 är stort med väntelista på flera lokaler.

– Med Vasekær har vi ett spännande utvecklingsprojekt med möjlighet att sätta Wihlborgsprägel på fastigheten. Wihlborgs har redan en stark position i Herlev där vi är med och utvecklar ett modernt, attraktivt företagsområde, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

