Kerstin Berglund, tullåkare på Tullverket, tycker att läget i Hyllie är en fördel kommunikationsmässigt. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs: I Hyllie växer verksamheterna tillsammans med stadsdelen

Bolag Från ett ensamt vattentorn till att idag kännetecknas av prisbelönad arkitektur, brett utbud av upplevelser och gröna miljöer. Hyllie är, med sitt fantastiska läge i regionen, ett av Malmös mest expansiva utvecklingsområden. Här satsar Wihlborgs på att företag och människor ska växa. Kerstin Berglund, tullåklagare på Tullverket, berättar mer om myndighetens vardag i den dynamiska stadsdelen.

Sedan 2019 har Tullverket funnits på plats i Hyllie. Wihlborgs fastighet Dungen, som ligger i hjärtat av stadsdelen, är basen för över 450 av myndighetens anställda. Läget med närhet till båda sidorna av Öresund var ett av de många anledningarna till att flytta hit.



– Flytten från Malmös stadskärna till Hyllie har inneburit stora fördelar för oss på Tullverket. Förutom att vi knyter ihop vår verksamhet bättre så bidrar det fantastiska läget och de goda kommunikationsmöjligheterna till att många anställda som bor i och utanför Malmö enkelt kan ta sig till och från jobbet, berättar Kerstin Berglund.



Mobilitet är ett av Hyllies ledord. Det är enkelt att ta sig med bil, tåg och buss till stadsdelen. Hyllies tågstation utgör en av regionens knutpunkter, då alla Öresundståg och nästan alla pågatåg stannar på hållplatsen. Tack vare de breda cykelvägarna i anslutning till Limhamn, Lindeborg och Kroksbäck kan de som vill få frisk luft och lite motion ta cykeln. För Kerstins del innebär rutten till kontoret en promenad på lite mer än 30 minuter från hemmet i centrala Malmö.



– Jag tycker det är bra att röra på sig och gångavståndet mellan mitt hem och Hyllie är optimalt, säger Kerstin Berglund.



Hyllies läge och utbud av upplevelser, gröna miljöer och spännande byggprojekt gör det attraktivt för företag att flytta in. Idag finns det totalt 8 000 arbetsplatser i stadsdelen och Malmö stad uppskattar att antalet kommer fördubblas till 2040. Mycket är på gång. I början av året påbörjades en satsning för att komplettera stadsbilden ytterligare, såsom Hyllievångsparken som ska stå klart 2029. Parken ska bli Hyllies stadsdelspark, lika stor som Malmös Folkets park, och ska innehålla växthus, restaurang, fruktlund samt odlings- och grillmöjligheter.



– Vad som är så roligt med Hyllie är att stadsdelen är i ständig utveckling. Vi har redan möjlighet att ta del av en spännande stadskärna som erbjuder bland annat restauranger, shopping, konserter och sportevenemang. Vi ser ständigt hur nya byggnader poppar upp och utbudet blir bara större och bättre. Hyllies utveckling från ett ensamt vattentorn till en stadsdel full av liv ger energi. Dynamiken smittar av sig, berättar Kerstin Berglund.



Wihlborgs har idag två kontorshus i Hyllie, men även projektet Kvartetten med stadsdelens största takterrass byggs just nu. Wihlborgs fastighet Dungen, där Tullverket sitter tillsammans med x andra företag, vann Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019 för att ha lyckats kombinera hög arkitektonisk kvalitet med en arbetsmiljö utöver det vanliga.



– Vi är väldigt nöjda att vårt val föll på Wihlborgs. Redan från början var hållbarhet, kvalitet och god arbetsmiljön prioriterat. Det har också resulterat i ett kontorshus utöver förväntan. Så fort man kliver in möts man av träbeklädda gångbroar, golv av mossa och träd som skapar rörlighet och välbefinnande. Det vackra atriet som också är full av grönska är en naturlig mötesplats för många av Tullverkets medarbetare. Förvaltningen och servicen är dessutom i toppklass, och vi fortsätter att samverka med Wihlborgs för att utveckla kontorshusets innehåll, berättar Kerstin Berglund.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen