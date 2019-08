Wihlborgs hyr ut 25000 kvadratmeter i Köpenhamn. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs hyr ut ytterligare 25 000 kvadratmeter i Köpenhamn

Uthyrning Wihlborgs har tecknat hyresavtal för totalt 25 000 kvadratmeter med hyresgäster som flyttar in i nya lokaler hos Wihlborgs under hösten. Det samlade hyresvärdet för avtalen uppgår till drygt 19 miljoner DKK.

Uthyrningarna avser både befintliga och nya hyresgäster och kunderna är en rad större företag. Bland de nya hyresgästerna finns Infineon, RTC Transport A/S, Scandinavian Tobacco Group och Assa Abloy.



Infineon har nyligen flyttat in på 1 400 kvadratmeter i Hørkær 16 i Herlev. Under hösten flyttar RTC Transport A/S in på 14 500 kvadratmeter i Abildager 8-14 i Brøndby och Scandinavian Tobacco Group i nya lokaler om 5 000 kvadratmeter i Sandtoften 9 i Gentofte. Under 2020 flyttar Assa Abloy till Borupvang 5d i Ballerup där man hyr 4 000 kvadratmeter.



– Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut. Efterfrågan är god på moderna lokaler och vändningen i danska ekonomin som inleddes för några år sedan gör att framtidsutsikterna är goda. Vi har också utvecklat ett starkt koncept med hög servicegrad och stark närvaro i våra fastighetsområden som uppskattas av hyresgästerna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

